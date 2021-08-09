Як православні святкують Маковія: прикмети, заборони і що можна святити на Медовий Спас

14 серпня біля православних і греко-католиків почнеться Успенський піст. На два тижні посту припадають відразу три свята. Перший з них — 14 серпня — в народі зветься Медовий Спас, Маковий Спас, Маковій. У церковному календарі цей день значиться як Винесення Чесних Древ Животворящого Хреста Господня, а також день семи мучеників Маккавеїв.

У храмах на перший Спас виносять для поклоніння прикрашений травами і квітами Животворний Хрест, щоб хворі могли милістю Божою отримати надію на зцілення. У народі свято обросло безліччю прикмет, заборон і традицій, не всі з яких підтримуються Церквою.

Успенський піст відноситься до суворих, тому навіть страви на святковий стіл 14 серпня часом доводилося готувати без масла. В цьому році Маковій припадає на суботу, тому дозволяється готувати гарячі страви і додавати олію в каші і овочеві супи. Традиційним частуванням на Медовий Спас були шулики — коржики з пісного тіста, які дрібно ламалися і заливалися солодкою маковою затиркою. Також на пісному тесті готували вареники і пироги з маком, галушки з маком і медом, медовички, медово-макові цукерки.

Гучні застілля на Маковія влаштовувати було не прийнято — це день для зустрічі з ріднею, для вдячної молитви за новий урожай, але не для довгих святкувань.

До церкви на Маковія приносили букети з головками маку. Крім символу свята, в букет додавали колоски, польові квіти, пишні жоржини і квіти соняшника. Букети-маковійчики вважалися потужним оберегом для дітей, також їх ставили біля колодязів і в будівлях, які хотіли захистити від пожежі. Приносили на освячення до храму зібраний влітку мед, воскові свічки і бджолині стільники.

На Медовий Спас не працювали, а намагалися обов'язково зануритися в водойму, вважаючи, що вода в річках і озерах за ніч набула цілющих властивостей. З тією ж метою у відкритій воді купали худобу, щоб уберегти тварин від хвороб. Також на Маковія збирали лікарські трави.

Згідно з народними повір'ями, в дні Успенського поста на землю спускаються душі покійних, щоб захистити свій рід від негараздів. Тому починаючи з 14-го і по 28 серпня було прийнято поминати молитвою покійних родичів, особливо тих, хто пішов занадто рано, і мучеників за віру.

Фото https://ua.depositphotos.com/

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