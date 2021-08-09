Зустріч Зеленського та Байдена: Кулеба назвав основні теми переговорів

Під час візиту президента України Володимира Зеленського у США, де на 30 серпня запланована його зустріч з американським лідером Джо Байденом, обговорюватимуться три блоки питань.

Про це в ефірі телеканалу «Україна24» розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Перший блок стосується політичних питань. За словами Дмитра Кулеби, стратегічне партнерство України і США триває з 2008 року і його слід «вивести на новий рівень». Міністр закордонних справ зазначив, що за минулі роки сталося багато змін, назвавши новий рівень відносин першочерговим завданням.

Другий блок стосується агресії Росії в Україні. Очільник МЗС, який нещодавно відвідував США у рамках підготовки візиту Зеленського, заявив, що разом з американськими партнерами «обговорювалося кілька дуже конкретних ідей», проте не став їх заздалегідь озвучувати, згадавши і тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, а також Крим.

Третій блок — економічний. За його словами, до візиту підготують конкретні пропозиції партнерам з США. Міністр додав, що Україна зацікавлена у збільшенні американських інвестицій: «Ми не приховуємо, що хочемо бачити більше американських грошей в економіці України. І ми можемо побудувати з американським бізнесом і установами ефективне партнерство».

За словами Дмитра Кулеби, Україна також буде домагатися мільярдної військової допомоги від США. Він вважає це «цілком реалістичним».

За підсумками зустрічей Джо Байдена і Володимира Зеленського планується підписання «спільного документа». Також готуються документи за результатами перемовин на різних рівнях. Стосовно прес-конференції президентів США і України, то «ці нюанси наразі у роботі».

Раніше в Україні резонанс викликали заяви одного з лідерів «слуг народу» Давида Арахамії, який критикував відмову нашої країни від ядерної зброї і заявляв, що розмова Зеленського і Байдена буде йти «на підвищених тонах».

А американські конгресмени висловили незадоволення призначеною Білим домом дати зустрічі двох президентів — у цей час Конгрес буде на канікулах.

Фото Офісу президента України.

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