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Україна

В НБУ прогнозують зростання тарифів «на світло»

11:14 9 серпня 2021
ЛЕП

У «Інфляційному звіті» НБУ, в якому прогнозується зростання номінальних зарплат у 2021 році, відзначається, що у третьому кварталі поточного року «виростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами у залежності від обсягів споживання».

«У 2022 — 2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обгрунтованого рівня», — йдеться у документі.

Також у звіті наголошується, що ціни ростуть, в тому числі, й через більше споживання електроенергії промисловістю і транспортом на тлі економічного відновлення. «Додатковим фактором подорожчання електроенергії стало підняття НКРПЕКП граничних цін на неї», — наголошується у звіті.

У документі зазначалося, що в третьому кварталі поточного року українців чекає підвищення тарифів не лише на світло, але й на опалення та гарячу воду.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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