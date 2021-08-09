Українці платитимуть «за тепло» на 70% більше: деталі

У новому опалювальному сезоні не уникнути підвищення тарифів на опалення. Але, з огляду на те, що право переглядати тарифи передано місцевій владі, єдиної ставки по Україні не буде, а в деяких регіонах тепло подорожчає на 70% і більше.

При розрахунку плати за опалення ключовою величиною є ціна на газ. В середньому по Україні від ціни блакитного палива на 60−80% залежать майбутні тарифи на тепло. У набагато меншому ступені впливають власні «апетити» тепловиків, зношеність інфраструктури, фінансовий стан теплопостачального підприємства.

З огляду на те, що ціна газу зростає на європейських ринках і потроху ця тенденція починає відчуватися в Україні, обігрів житла взимку стане дорожчим. У Союзі споживачів комунальних послуг вже підрахували, що як мінімум на 70% зросте тариф в Тернополі. У Чернівцях за опалення вже підняли плату на 75%. Серед інших обласних центрів подорожчає тепло в Одесі — на 46−56 відсотків, якщо вірити розрахункам споживчої організації. У Полтаві за опалення доведеться платити більше на 36%.

Згідно з тими ж розрахунками, в Києві опалення подорожчає на 40%, і в середньому з жовтня плата складе 49−55 грн за квадратний метр площі квартири.

Нагадаємо, глава правління Харківської ТЕЦ-5 Олександр Минковичах в коментарі «ФАКТАМ» визнав, що діючі тарифи вже є досить високими в порівнянні з реальними доходами населення, тому, можливо, буде знайдено рішення, щоб не підвищувати плату відразу в півтора-два рази. Але для цього необхідно знайти спосіб відшкодувати підприємствам теплокомуненерго їх реальні витрати.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

388

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter