Надзвичайно високі ціни та брудне море: українець розповів про «рай та пекло» Чорногорії

Український політтехнолог та народний депутат Верховної Ради шостого скликання Віктор Уколов розповів про відпочинок у Чорногорії, де нещодавно запровадили нові заходи з боротьби проти ковіду.

За словами політика, в Чорногорії є і рай, і пекло. Останнє — у Будві, де спостерігається справжнє «паломництво» туристів, і де місцеві підприємці вимушені винаймати додаткових працівників, які «пропонують усереднені туристичні страви, туристичний сервіс і культуру так, як вони її розуміють у чорногорському або сербському глухому селі».

«Пляжі забиті велетенською кількістю людей. Всюди гримить танцювальна музика і щільно стоять лежаки. Ціни шалено високі — лежак 20 євро на день, або 10 євро на годину. Обід по одній страві на двох, який вчора в селі коштував 23 євро, у Будві — 72 євро. Море, на жаль, о 16:00 вже брудне: бички, целофановий пакет, якесь огидне лайно», — пише Віктор Уколов на своїй сторінці у соцмережах.

Політик відвідав пляж біля Будви та пересвідчився, що там картина ще гірша, бо нема води, аби помитися.

Фото https://www.facebook.com/VikUkolov

Проте у горах зовсім інша картина: у Которській затоці — прозора вода, безкоштовний пляж, чудові люди. Хоча добратися туди без машини проблематично. Та й машиною непросто — Уколов піднімався панорамною дорогою, де 28 поворотів серпантину.

Фото https://www.facebook.com/VikUkolov

«Тепер ми вже в раю у горах. Висновок — бідні люди, які приїхали в Чорногорію не на машині. Їх будуть обдирати як липку, хоч вони мають вибір — за 120 євро будь-який таксист унизу готовий влаштувати екскурсію в гори, де ми зупинилися. До речі пожежі звідси далеко. Поки все гаразд», — додає політик.

На різноманітні негаразди часто-густо скаржаться туристи, які цього літа відпочивають в Україні. Насамперед, це медузи, які «окупували» майже всі курортні містечка на Азовському морі, у тому числі, й популярну Кирилівку.

А відпочивальники, які приїхали до Одеси, звертали увагу на купи сміття на муніципальному пляжі в Аркадії, який вщент заповнений курортниками.

Не додає оптимізму людям, які обрали для відпочинку Коблеве, ставлення персоналу на деяких базах.

А у Генічеську через навантаження виключалася підстанція, через що відпочивальники певний час провели без світла.

Фото https://www.facebook.com/VikUkolov.

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