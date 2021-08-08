Вибухи на складах в Україні: в Bellingcat заявили про можливу причетність військової розвідки Росії

На військових складах в Україні в 2014—2018 роках було зафіксовано кілька масштабних вибухів боєприпасів, якими завдано збитків на мільярд доларів. У міжнародній групі Bellingcat вважають, що за вибухами в Україні можуть стояти підрозділи російського ГРУ. Про це Христо Грозєв, розслідувач Bellingcat, розповів в ефірі «Україна 24».

Раніше група Bellingcat запідозрила, що за вибухами на військових заводах в Чехії в 2014 році і в Болгарії в 2011, 2015 і 2020 роках стояли російські агенти. Тепер розслідувачі впевнені, що і вибухи в Україні можна пов'язати з тією ж групою.

«Одне з наших розслідувань, що триває близько року, стосується вибухів на військових заводах. Ми поки розслідуємо можливість, що вони (вибухи) були результатом роботи тієї ж групи ГРУ, яка стоїть за вибухами на військових заводах в Чехії і Болгарії… Є й інші розслідування інцидентів за останні п'ять років», — розповів Грозєв.

Розслідувач упевнений, що у справі про вибухи в Україні можна буде через один-два місяці оголосити результати.

Нагадаємо, в Україні проводилося розслідування вибухів на військових складах в Калинівці Вінницької області, у Сватові Луганської області, в Ічні Чернігівської області і в Балаклії на Харківщині. Слідчі не прийшли до єдиного висновку. Так, наприклад, у випадку з вибухами в Балаклії Генпрокуратура, СБУ і військовий прокурор наполягали, що була атака безпілотника з російської території. У Харківському НДІ судових експертиз і в слідчій комісії Ради були впевнені, що версія з безпілотником — фейк, а вибухівку заклали певні особи поряд з боєприпасами.

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