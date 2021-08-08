День Пантелеймона Цілителя: чим допомагає, молитва і що категорично не можна робити

9 серпня Православна церква відзначає День святого великомученика Пантелеймона, а разом з ним згадує всіх тих, хто, як і цілитель Пантелеймон, присвятив своє життя допомозі хворим, підтримує нужденних, проявляє істинно християнську любов до ближнього.

З давніх текстів про Житія святих відомо, що Пантелеймон (Пантолеон) жив в III-IV столітті на території нинішньої Туреччини. Хлопчик був родом зі знатної родини і вихований матір'ю-християнкою. Ставши учнем талановитого лікаря, Пантелеймон незабаром перевершив свого вчителя і був покликаний до двору імператора Максиміліана. Цілитель Пантелеймон не відмовляв нікому з тих, хто звертався до нього, причому бідним прохачам допомагав безкоштовно. Лікар щиро увірував в Христа після того, як молитва оживила смертельно хвору дитину. Після цього випадку Пантелеймон прийняв хрещення і відтоді окрім лікування став ще й поширювати християнську віру.

Недруги Пантелеймона написали на нього донос. Поставши перед імператором, цілитель не зрікся своєї віри і не побажав схилитися перед язичницькими ідолами, а тому був підданий жорстоким мукам і засуджений до смерті.

Під час страти голос з небес закликав Пантелеймона до себе. Пролита катами кров цілителя зникла і перетворилася в молоко, а оливкове дерево на місці страти заплодоносило.

Святий Пантелеймон

Пантелеймон вважається покровителем лікарів і захисником стражденних. Іменем великомученика часто називають храми при лікарнях і госпіталях. Йому ж моляться про зцілення хвороб тілесних і душевних.

Молитва Святому Пантелеймону

Святий великомученик і цілитель Пантелеймон! Моли Бога за нас і не допусти хвороб, якими страждаємо душею і тілом! Зціли виразки, заподіяні пристрастями нашими. Зціли наші лінощі і розслаблення, наші земні потяги і пристрасті, забудькуватість про обов'язки наші, наші злі помисли, гнів і ненависництво, надмірність, хтивість, марнослів'я. Умоли Христа Бога і нехай дасть здоров'я тілам нашим і спасіння душ наших. Амінь.

О святий великомученик і цілитель Пантелеймон! Почуй нас грішних, випроси у Господа Бога відпущення гріхів наших, зціли хвороби душевні і тілесні рабів Божих. Даруй всім нам святими молитвами здоров'я душі і тіла. В ім'я Бога нашого, Отця і Сина і Святого Духа, на віки віків. Амінь.

Святий Пантелеймон

У День великомученика Пантелеймона заборонено займатися роботами в полі, за винятком найнеобхідніших. У цей день збирають цілющі трави на зиму, моляться про зцілення важкохворих. Вважалося вкрай грубим в цей день відмовляти в допомозі, особливо якщо звернувся хворий чи нужденний. Заборонялося сваритися, підвищувати голос на рідних. Вважалося, що Пантелеймону підвладна стихія вогню, а тому молилися йому для захисту будинку і посівів від пожежі.

Нагадаємо, «ФАКТИ» склали повний православний календар на серпень із зазначенням усіх святкових і пам'ятних дат.

Фото ortodoxshop.ru

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