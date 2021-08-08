Субсидії та пільги в Україні планують перераховувати по-новому

Національний банк ще два роки тому оголосив, що в перспективі на ринку з'явиться електронна гривня. Вона стане альтернативою як готівці, так і платіжним карткам. У Кабміні вважають, що е-гривнями можна видавати субсидії на комунальні послуги або виплати по народженню дитини. Про це повідомив в інтерв'ю «Мінфіну» заступник міністра цифровий трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков.

«У випадку з цифровою валютою можна давати гроші на конкретні цілі. Наприклад, на оплату комунальних платежів, якщо мова про субсидії, або на покупку дитячих товарів», — пояснив заступник міністра. Ще однією сферою застосування е-гривні чиновник бачить грошові перекази між фізичними особами.

За словами Борнякова, е-гривню простіше контролювати, і це її незаперечна перевага. Легше відслідкувати, скільки було випущено такої електронної валюти і на які цілі були витрачені гроші. «Зараз ви не можете побачити, куди пішла надрукована гривня, а з е-гривнею контроль за цим спроститься», — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, Кабмін планує встановити нові норми споживання комунальних послуг при розрахунку розміру субсидій. Очікується, що виплати при цьому зменшаться. Також було випущено роз'яснення про те, що буде з субсидіями при введенні нового локдауну.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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