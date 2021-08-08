А обіцяли «море без медуз»: турист показав, як виглядають пляжі в Кирилівці
На узбережжі Азовського моря, де недавно виявили крокодила, триває нашестя медуз. Про це повідомляє РІА Мелітополь.
У Кирилівці відпочиваючі знову страждають від величезної кількості медуз. Через це багато хто навіть не ризикуює заходити в море.
Один з туристів показав, як виглядає берег на базі відпочинку, де він розташувався. За словами відпочиваючого, він завчасно забронював номер. А з приводу проблеми з медузами адміністратор йому відповів: «У нас все нормально».
Чоловік опублікував відео того, як виглядає це «нормально»:
Раніше повідомлялося, що в Кирилівці помітили курортника, який не знімає маску, навіть купаючись у морі. У мережі припустили, що він «не хоче заразити медуз».
Фото: https://ua.depositphotos.com2910
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