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Аварія на залізниці: під Тернополем з рейок зійшов пасажирський потяг

8:24 8 серпня 2021
Рейки

У ніч на неділю, 8 серпня, в Тернопільській області зійшли з рейок локомотив і перший вагон поїзда № 357 Рахів — Київ, недавно подібний інцидент стався на ділянці Васильків — Боярка. Про це в своєму Facebook повідомляє «Укрзалізниця».

В результаті сходу з рейок локомотива та трьох колісних пар вагона ніхто не постраждав. Пасажирів, які прямували до Тернополя, відправили з рейсом № 82. Поїзд № 358 Київ — Рахів був затриманий більш ніж на дві години, але потім відновив рух. Решта поїздів прямують за графіком без затримок.

На місце події виїхала комісія для розслідування інциденту.

Раніше повідомлялося, що в Чехії зіткнулися два пасажирських поїзди — це призвело до десятків жертв.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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