Кабмін має намір скоротити на третину субсидії: хто постраждає від нововведення

В Україні Кабмін планує на 50% скоротити норми споживання комунальних послуг, які використовуються при розрахунку розміру субсидії. Якщо норми на використання води, газу і електрики знизяться до показника весни 2020 року, розмір субсидій може значно зменшитися.

Про це в ефірі телеканалу «Україна 24» розповів директор департаменту соціальної політики Інституту місцевого розвитку Антон Левицький.

«Введення цих нормативів було чисто популістським і непродуманим. Їх вводили на піку коронавіруса і локдауна, і не подумали, наприклад, що 80% одержувачів субсидій — це пенсіонери. Йшлося про те, щоб збільшити норми в зв'язку з тим, що люди починають перебувати вдома і більше споживають води, газу, електрики. Ну, 80% пенсіонерів і так знаходяться вдома, і обсяги споживання для них не збільшилися. Але, замість того щоб передати ці гроші лікарям або на боротьбу з наслідками локдауна, просто збільшили розмір субсидій «, — заявив експерт.

За його словами, тепер, коли грошей на субсидії не вистачає, «ще один спосіб скоротити ці витрати — зняти ці обмеження».

«Це приблизно на третину зменшиться розмір субсидій, але не всіх, а тільки на воду, газ (побутові потреби), електрику. Зменшення становитиме 50−250 грн, не більше», — повідомив Левицький.

Експерт додав, що «реакція людей зрозуміла — вона негативна».

Нагадаємо, що нормативи для нарахування субсидій в Україні хочуть перерахувати. Пільгові нормативи на комуналку хочуть урізати, відповідно, субсидії населення буде отримувати на менші суми.

Соціальні нормативи на використання води, газу і електрики підвищили на 50% навесні 2020 року через через COVID-19, тому що люди залишилися вдома і витрачали більше ресурсів. Тепер, коли громадяни вийшли на роботу, граничні норми в «зелених зонах» повернуть на колишній рівень. Тільки якщо в області введуть посилені обмеження, пільгу відновлять.

Нагадаємо, що міністр соціальної політики Марина Лазебная заявила, що з 1 жовтня має бути скасування «карантинної норми» на деякі соціальні нормативи. У той же час вона запевнила, що таке рішення не вплине на субсидії.

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