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Україна

Стало відомо ім'я бійця ВСУ, убитого ракетою бойовиків на Донбасі

22:58 7 серпня 2021
Ярослав Семеняка

У суботу, 7 серпня, в результаті ворожого обстрілу поблизу населеного пункту Піски на Донбасі загинув Ярослав Семеняка, уродженець Конотопського району Сумської області. Він служив за контрактом у ЗСУ з червня 2020 року, повідомили в Сумській облдержадміністрації.

«У зоні ООС загинув наш земляк — 32-річний боєць з Конотопського району Ярослав Семеняка», — йдеться в повідомленні.

Йому було 32 роки

Відзначається, що молодший сержант військової частини А1376 загинув 7 серпня в результаті ворожого обстрілу з ПТУР ВОП «Пассат» в районі селища Піски, що знаходиться в Донецькій області.

Ярослав Семеняка

«Сумська обласна державна адміністрація висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя», — відзначають в ОДА.

Служив в ЗСУ з червня 2020 року

З початку доби 7 серпня окупанти на Донбасі тричі порушили режим припинення вогню. В результаті обстрілу загинув один український воїн, ще один поранений.

Раніше повідомлялося, що бойовики підтягнули до лінії розмежування велику кількість ПТУР і готують нові обстріли .

Фото: Facebook Ольги Ястреб

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