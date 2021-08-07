У Києві поховали першого главу СБУ, колишнього прем'єр-міністра Євгена Марчука

У Києві в суботу, 7 серпня, пройшла церемонія прощання з першим главою Служби безпеки України, колишнім прем'єр-міністром Євгеном Марчуком. Вона відбулася в будинку офіційних прийомів на вулиці Грушевського, 22, повідомляє «День».

Відспівували покійного в колі близьких вранці в Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі.

Прощання киян з Марчуком тривало з 12:00 до 15:00. В останній раз побачитися з державним діячем могли всі бажаючі.

Згідно з розпорядженням Кабінету міністрів, поховали екс-прем'єра Марчука з військовими почестями на Байковому кладовищі. На поховання уряд виділив 198 тисяч гривень.

Нагадаємо, що про смерть 80-річного Євгена Марчука 5 серпня першої повідомила в Facebook його дружина Лариса Івшина. За даними Служби безпеки України, у Марчука була гостра серцево-легенева недостатність. Її викликала коронавірусна хвороба, яку він переніс.

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