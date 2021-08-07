На Донбасі загинув боєць ВСУ: бойовики запустили ракету по військовим, що допомагали місцевим жителям

У суботу, 7 серпня, в населеному пункті Піски, незабаром після вогневого удару по багатоповерхівці в Красногорівці, російські найманці обстріляли протитанковою керованою ракетою автокран, в результаті загинув український військовослужбовець. Про це в своєму Facebook повідомляє ОТГ «Схід».

Противник нехтує досягнутими домовленостями та здійснив обстріл автокрана, за допомогою якого війвськові відновляли місцевим жителям пошкоджену цивільну інфраструктуру. Один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув, другий — поранений, його стан — середньої тяжкості.

Після обстрілу з боку бойовиків українські військові відкрили вогонь у відповідь.

Раніше повідомлялося, що, за даними української розвідки, бойовики готують новий удар по позиціях ВСУ. Окупанти підтягнули до передової значну кількість протитанкових ракетних комплексів.

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