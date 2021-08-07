Локдаун в Україні у вересні: в МОЗ зробили важливу заяву

Влада України хоче відтермінувати запровадження локдауну, наскільки це буде можливо. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

За його словами, дотримання адаптивного карантину є набагато ефективнішим.

«Адаптивний карантин — це складний механізм. Але він полягає в тому, що на рівні кожної області ми можемо відслідковувати надчутливі показники, відповідно до них впроваджувати протиепідеміологічні заходи. Ми зараз хочемо відтягнути такий локдаун на максимально віддалений термін», — сказав епідеміолог.

Очікувати ж на запровадження локдауна вже з 4 вересня, як про це повідомили деякі ЗМІ, запевняє Кузін, не варто, адже говорити про погіршення епідемічної ситуації в Україні зарано.

«Є регіони, в яких ми дійсно спостерігаємо погіршення епідеміологічної ситуації, або ті, по відношенню до яких ми маємо більш ретельніше відстежувати контактних або слідкувати за тією або іншою ситуацією. Однак казати про те, що з 4-го або з 5-го вересня буде погіршення епідеміологічної ситуації або буде запроваджений локдаун, такої інформації зараз немає», — запевнив головний санлікар.

Раніше в МОЗ заявляли, що відтермінувати запровадження карантину можна, якщо пришвидшити темпи вакцинації.

Фото МОЗ України

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