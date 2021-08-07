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Україна

У Києві попрощалися з Євгеном Марчуком: фото з траурної церемонії

13:27 7 серпня 2021
Мить церемонії

У Києві в суботу, 7 серпня, проходить церемонія прощання з колишнім прем'єр-міністром і першим головою Служби безпеки Євгеном Марчуком. Він помер у четвер, 5 серпня, на 81-му році життя.

Для проведення траурних заходів перекрили вулицю Грушевського від Кріпосного провулка до перетину з Музейною, а гостям роздавали газету «День» з некрологом і описом життя покійного, повідомляє Обозреватель .

Серед присутніх на церемонії помітили секретаря РНБО Олексія Данилова, екс-міністр освіти Лілію Гриневич, екс-міністра юстиції Олександра Лавриновича, народного депутата від «Європейської Солідарності» Іванну Климпуш-Цинцадзе і помічника Зеленського Сергія Шефіра, який прибув в оточенні охоронців.

Вдова Марчука з екс-міністром освіти Лілією Гриневич

Олександр Лавринович

Сергій Шефір в оточенні охорони

Похорон колишнього прем'єра відбудеться 7 серпня на Байковому кладовищі.

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