Ліжко з вентилятором — за 100 гривень на добу: у скільки обійдеться відпочинок в Залізному Порту

Залізний порт, який в поточному сезоні входить в ТОП-3 переваг українських курортників, які розглядають відпочинок всередині країни, приваблює туристів низькими цінами, прозорим морем і невеликою кількістю медуз. А в морі часто можна спостерігати дельфінів.

Що стосується цін на житло, то люксовий варіант розміщення — в готелях з басейнами на території — обійдеться в середньому в 8−11 тисяч гривень за трьох за тиждень, пише РБК-Україна .

Можна зняти і більш бюджетне житло. Номери з усіма зручностями (кондиціонер, санвузол, нові меблі, холодильник) коштують в середньому 450−500 гривень з людини в добу. А в приватному секторі на проживання можна витратити від 100 гривень з людини в добу (правда, у вартість входить лише ліжко і вентіллятор).

Якщо ж вам більше підходять бази відпочинку, де до послуг відпочиваючих — будиночки з усіма зручностями і кімнати «економ», потрібно приготувати як мінімум 100 — 150 гривень з людини. Справедливості заради — посуд і холодильники є в кожній кімнаті, а гаряча вода подається цілодобово.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповідали про вартість відпочинку в Лазурному, Затоці і в Кирилівці, де можна не тільки витратити не на багатьох менше, ніж в Туреччині, але і купити власний готель .

Фото facebook.com/zeleznyiport.official

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