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У Києві через репетицію параду до Дня Незалежності перекриють ряд вулиць: які і коли

10:19 7 серпня 2021
У Києві через репетицію параду до Дня Незалежності перекриють ряд вулиць: які і коли

У Києві знову будуть перекривати рух транспорту заради репетиції військового параду до Дня Незалежності. Як повідомляє Офіційний портал Києва, це станеться 18, 20, 22 серпня і під час проведення заходів 24 серпня.

Так, 18, 20, 22 серпня з 15:30 до 18:00 передбачено тимчасове обмеження руху на вулиці Академіка Туполєва, проспекту Перемоги, Маршала Рибалко, вулицях В'ячеслава Чорновола, Старовокзальної, Жилянської та Антоновича.

Також з 15:30 до закінчення заходів (орієнтовно до 1:15), планується перекриття руху на вул. Великій Васильківській (на ділянці від Либідської площі до Хрещатика), Хрещатику, вулиці Михайлівській (на ділянці від Володимирської до Майдану Незалежності), вулиці Михайла Грушевського (на ділянці від Європейської пл. До Кріпосного пров.), Петровській алеї, Парковій дорозі, Володимирському узвозі, Боричевому узвозі, вулиці Набережно-Хрещатицькій (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу), Набережному шосе (від Дніпровського узвозу до вул. Набережно-Хрещатицькій).

З 19:00 до закінчення заходів, орієнтовно до 1:15, тимчасово обмежать рух транспорту на вулицях Нижній Вал, Глибочицької, Глибочицькій проїзді, вулиці В'ячеслава Чорновола, проспекті Перемоги, вулицях Старовокзальної, Жилянської та Антоновича.

Докладний перелік вулиць, де будуть перекривати або обмежувати рух транспорту під час репетицій параду військ і під час святкових заходів до Дня Незалежності, буде опублікований додатково.

Нагадаємо, масштабні репетиції військового параду до 30-ї річниці Незалежності України, призначені на 17, 19 і 21 серпня спричинять ще й скорочення робочого дня для співробітників компаній, офіси яких розташовані в центрі столиці.

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