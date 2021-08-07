Українців підстерегла проблема з лічильниками: кому і коли можуть відключити газ

З 1 січня 2023 року Україна закінчується термін, до якого домогосподарства, які використовують газ для приготування їжі, мають бути обладнані індивідуальними лічильниками газу. Саме з цієї дати домогосподарства без лічильників можуть просто відключити від газопостачання, пише РБК-Україна.

Відповідно до закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу», установку лічильників газу повинна контролювати Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ), а ось відповідальність за установку лічильників покладено безпосередньо на газові компанії.

При цьому газопостачальники формують на закупівлю і установку приладів тільки певний обсяг коштів, адже на ці цілі вони можуть направляти лише кошти, які населення платить за транспортування газу. Таким чином, щоб виконати вимогу з лічильниками до 2023 року, компаніям потрібно збільшити ставку за транспортування палива в 4−5 разів (!).

Якщо ж громадяни вирішать купувати лічильник самі (в середньому вартість приладу складає від 4−5 до 9 тисяч гривень), їм доведеться як мінімум 6 років «відбивати» його вартість. Інший варіант — споживач може вимагати компенсації вартості приладу у свого газопостачальника — в судовому порядку.

Однак є нюанс — наразі в квартирах, де немає комерційного обліку газу, нарахування відбуваються за встановленими нормами (3,28 кубометра на домогосподарство, тобто близько 25 гривень на місяць), і іноді такі суми виходять значно вищими, ніж ті, які людина платила б з лічильником.

Нагадаємо, восени в Україні очікується подорожчання не тільки електроенергії, але і газу, а це може привести до проблем з початком опалювального сезону. За словами віце-президента Міжгалузевої асоціації «Укртеплокомуненерго» Сергія Дунайло, теплокомуненерго будуть змушені коригувати тарифи в бік збільшення тарифів до 70%.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter