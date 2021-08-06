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Не називайте суму вголос: НАБУ показало, як суддя Чаус любить гроші

22:42 6 серпня 2021
Не називайте суму вголос: НАБУ показало, як суддя Чаус любить гроші

Слідство у справі екс-судді Чауса 6 серпня відкрило матеріали справи для ознайомлення стороні захисту перед направленням до суду обвинувального акта, а також оприлюднило відеоматеріали, які свідчать про протиправні дії колишнього служителя Феміди.

Як повідомили в НАБУ, був зафіксований розмову з Чаусом якоїсь заявниці, яка була зацікавлена у винесенні такого собі рішення на її користь жінки. У кадрі суддя просить співрозмовницю не називати суму хабара вголос, написавши її на папері. При цьому він не погоджувався на отримання грошей частинами, а вимагав передати всю суму відразу.

Далі в кадр потрапив посередник, який передавав Чаусу якусь суму. Откровеннічая з ним, затриманий згадував, як під нього «копають», і розповідав, як одеський суддя відстрілювався від силовиків.

Нагадаємо, в середу, 4 серпня, затриманого детективами НАБУ в столичній «Феофанії» екс-суддю Дніпровського райсуду Києва Миколи Чаусу, підозрюваному в одержанні неправомірної вигоди, Національний антикорупційний суд взяв під варту. При цьому його адвокат заявляв про тортури щодо підзахисного.

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