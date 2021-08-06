Зеленський узаконив покарання за жорстоке поводження з тваринами: що він передбачає

Президент Володимир Зеленський підписав закон про посилення відповідальності за жорстоке поводження з тваринами, прийнятий Радою 15 липня. Інформація про це розміщена на офіційному порталі парламенту.

Таким чином, з моменту набуття законом чинності (це станеться через 3 місяці після його опублікування) в Україні будуть заборонені:

евтаназія для регулювання чисельності безпритульних тварин;

контрабанда диких тварин;

фотопослуги з дикими тваринами;

пропаганда жорстокого поводження з тваринами;

вбивство і травмування бездомних тварин;

утримання диких великих тварин в закладах громадського харчування та інших непристосованих для цього місцях;

знаходження домашніх тварин в салоні автомобіля при температурі повітря понад +20 або нижче -5 градусів.

Відповідно до документа адміністративна відповідальність за жорстоке поводження з тваринами настає з 16 років, а кримінальна — з 14 років.

Також стає можливими конфіскація тварин у випадках жорстокого поводження і позбавлення права утримувати тварин протягом 5 років.

Нагадаємо, раніше під Львовом чоловік шматком скла розчленував собаку, причому мотиви своїх дій так і не зміг пояснити, а мешканка Одеси не тільки викинула з 10 поверху свого кота, але і добила його потім кухонним ножем.

Фото з Pixabay

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