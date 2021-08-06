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Підозрювана у вбивстві Шеремета зробила заяву щодо самогубства

20:32 6 серпня 2021
Підозрювана у вбивстві Шеремета зробила заяву щодо самогубства

Підозрювана у справі про вбивство Павла Шеремета Яна Дугар зробила заяву про стеження. У своєму Facebook вона зазначила, що в її будинку відразу в декількох кімнатах спрацювала сигналізація, а біля будівлі бачили невідомих.

За словами Дугар, її насторожує, що все це відбувається після повішення глави «Білоруського дому в Україні» Віталія Шишова.

Медсестра вважає, що та її намагаються залякати і в зв'язку з цим заявила про відсутність у неї суїцидальних настроїв.

«У мене немає депресії! Ні думок про самогубство — я люблю життя, і є великі плани на майбутнє! Психологічний стан — в нормі!», — написала вона, зазначивши, що тиск йде на всіх трьох фігурантів справи Шеремета, причому з боку тих, хто дійсно знає причетних до вбивства журналіста, чи має відношення до вбивства.

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Журналіст Павло Шеремет загинув в центрі Києва вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху автомобіля. 12 грудня 2019 року в Нацполіціі заявили, що в причетності до вбивства журналіста підозрюють музиканта і ветерана АТО Андрія Антоненко, лікаря Юлію Кузьменко і військову медсестру Яну Дугар. Нині Антоненко залишається під цілодобовим домашнім арештом, Кузьменко — під нічним, а Дугар звільнена під заставу.

А після того, як в пресі з'явилася інформація про те, що в Білорусі силовики обговорювали можливість вбивства Павла Шеремета, в Нацполіціі заявили, що отримали в розпорядження інформацію «про можливих замовників» злочину.

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