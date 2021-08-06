«План спрацював»: підозрювані у викраденні в 2014 році євромайданівців Луценко і Вербицького виходять на свободу

Білоцерківський міськрайонний суд Київської області 6 серпня не розглянув продовження арешту Івану Новотному і Сергію Мисливому, які звинувачуються у викраденні й катуванні активістів Євромайдану Ігоря Луценка і Юрія Вербицького (останнього викрадачі вбили). Оскільки термін дії попередньої запобіжного заходу закінчується 7 серпня, вони обидва вийдуть на свободу.

Захист активістів звернув увагу, що 5 і 6 серпня суд просто не зібрався (причиною стала відпустка двох суддів). І хоча прокуратура просила перерозподілити справу на інших суддів, цього не сталося.

За словами адвоката Євгенії Закревської, перед цим, 21 липня, колегія суддів погодилася з доводами захисту і направила обвинувальний акт до Київського апеляційного суду, щоб там змінили підсудність справи. Але 4 серпня Апеляційний суд розглянув питання підсудності вдруге і повернув справу до Білої Церкви.

«У мене немає цензурних слів. Це сплановані дії зі звільнення головних підозрюваних. У вбивстві в тому числі», — написала адвокат в соцмережі, нагадавши, що до затримання Мисливий, якому і інкримінують вбивство Вербицького, переховувався під чужим прізвищем і з фальшивим паспортом.

Сергія Мисливого і Івана Новотного затримали в березні 2020 року і з тих пір вони знаходяться в СІЗО. Їх звинувачують в участі у злочинній організації, створеної для здійснення тяжких і особливо тяжких злочинів.

Нагадаємо, 22 січня група невідомих викрала Юрія прямо з Олександрівської лікарні Києва, куди його, пораненого в око, привіз з Євромайдану активіст Ігор Луценко, також викрадений невідомими. Пізніше Вербицького знайшли мертвим у лісі біля села Гнідин Бориспільського району Київської області. Згодом експерти встановили, що Вербицький помер від переохолодження.

Фото facebook.com/HeavenlyHundredLawyers/

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