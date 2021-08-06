Звільнення начальника поліції Києва Крищенка: у МВС поточнили ситуацію

Начальника поліції Києва Андрія Крищенка, який, за чутками, написав заяву про відставку, поки що не звільнено і він продовжує виконувати свої обов'язки.

Про це в коментарі «РБК-Україна» заявив новий міністр МВС Денис Монастирський.

«Він у повній мірі виконує свої обов'язки, які він повинен виконувати», — сказав він, проте не назвав причини, за яким керівник столичної поліції був відсутній на координаційній нараді правоохоронців у п'ятницю, 6 серпня.

Нічого не відомо про відставку Крищенка голові Нацполіціі Ігорю Клименку, який сказав, що це кадрове питання — компетенція глави МВС.

«Рішення про звільнення заступника голови Нацполіціі — начальника поліції Києва ухвалює міністр внутрішніх справ… Він пише заяву про відставку на ім'я міністра внутрішніх справ, я його тільки можу звільнити з лав Нацполіціі», — додав Ігор Клименко.

Тим часом Денис Ярославський, який раніше працював в поліції, стверджує, що Андрія Крищенка не звільнять до 24 серпня: «Вдумайтеся в рівень! Звільнення начальника поліції Києва відклали до Дня Незалежності, тому що не розуміють, хто забезпечить охорону громадського порядку на площі… Це просто жесть!»

Нагадаємо, що днями Кабмін звільнив з посади заступника міністра внутрішних справ багаторічного соратника Арсена Авакова Антона Геращенко.

Фото зі сторінки Андрія Крищенка у соціальних мережах.

160

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter