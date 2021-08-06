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Україна

Суд по «підривнику» Кабміну: захист Прохнич показала частина протоколу допиту

15:24 6 серпня 2021
затримання

Ветеран АТО Володимир Прохнич, який намагався захопити будівлю Кабінету Міністрів, відмовився відповідати на питання про причини «захоплення» Кабміну з гранатою. Проте його захист надав письмове вибачення Прохнича.

«Я щиро жалкую з приводу скоєного. Визнаю, що вчинив неправильно і порушив закон. Прошу вибачення у тих, кого образив чи налякав своїми необдуманими, імпульсивними діями. Я не хотів нікого образити або нанести комусь шкоду», — йдеться в протоколі допиту , частина якого з'явилася в мережі.

Наразі Печерський суд заслуховує свідків, які позитивно його характеризують.

Проте прокуратура просить взяти Прохнича під варту без права застави (захист наполягає на нічному домашньому арешті).

Нагадаємо, близько 10:00 4 серпня в будівлю Кабінету Міністрів увійшов чоловік, який дістав з кишені гранату і погрожував підірвати її. До будівлі Кабміну стягнули поліцію і спецназ, переговори з озброєним чоловіком вів його бойовий побратим. «Підривник» з гранатою здався, ним виявився колишній боєць батальйону «Айдар» Володимир Прохнич.

Фото МВД

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