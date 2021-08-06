Цінні покупки українців обкладуть новом податком: деталі

Паралельно з «податковою амністією», яку запланували провести з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року, Кабмін готує законопроект про непрямі методи податкового контролю.

Про це заявив очільник парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

«При розробці законопроекту про податкову амністію ми використовували приклад Аргентини, яка вивела з тіні 117 млрд $ і приклад Індонезії, яка вивела більше 350 млрд $. Амністії в цих країнах проводилися у той час, коли ми проводимо її в Україні — перед запуском автоматичного міжнародного обміну податковою інформацією», — заявив Гетманцев.

За його словами, наступного року стане відомою інформація про статки всіх українських податкових резидентів, які перебувають за кордоном.

«Я хочу, щоб всі почули, що Кабінет Міністрів готує внесення у парламент законопроекту про так звані непрямі методи податкового контролю. Це про те, коли податкова зможе запитати про походження грошей на придбання цінного активу. І якщо людина не зможе відповісти або показати декларацію про амністію, вона буде змушена доплатити податок за витрати, які не може пояснити», — додав парламентарій.

Матеріал про те, хто потрапляє під податкову амністію, кому можна не подавати декларації, а кому це і заборонено, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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