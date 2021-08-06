Народний депутат Гео Лерос, який раніше був членом фракції партії «Слуга народу» і радником президента, а тепер є позафракційним і розповідає про колишніх соратників неприємні речі, у тому числі, й про отримання ними неофіційних зарплат у «конвертах», заявив, що в Офісі Зеленського розглядають можливість ліквідації поста президента України.

Про це в соціальних мережах пише журналіст Євген Кузьменко, поспілкувавшийся з нардепом, який послався на свої джерела в ОП.

«Невеликий інсайд: один з варіантів, який на сьогоднішній день вони прораховують (і, можливо, Зеленський оголосить про це на святкуванні 30-річчя Незалежності) — подати законопроект, згідно з яким повністю ліквідується інститут президентства і створюється парламентська республіка. При цьому Зеленський зберігає свою обіцянку йти лише на один президентський термін, але насправді залишається при владі куди довше. Тому що планує на хайпі знову взяти більшість у парламенті, що зробить його прем'єр-міністром з монополією на владу. По суті це будуть повноваження всевладного монарха», — стверджує Гео Лерос.

Журналіст поцікавився, наскільки надійне джерело Гео Лероса. На що той заявив, що це «не така вже й секретна інформація», і що «багато партій готуються до виборів восени».

«Самі подумайте: йому зараз нема чого перезапускати парламент, оскільки всі голосують, як зайчики. А ось змінити Конституцію і скласти з себе повноваження — хід красивий. Тоді можна на хайпі набрати великий рейтинг і залишитися прем'єром умовно безстроково. Перетворюючи Україну на лукашенківську мрію», — стверджує нардеп і додає, що оцінює шанси такого варіанту розвитку подій як високі.

За словами Гео Лероса, Зеленському набридла критика, він хоче зосередити в своїх руках всю владу «без посередників»: «Він настільки знахабнів, що йому не може додзвонитися прем'єр-міністр. Він не бажає його приймати, мовляв, для цього є Єрмак (керівник ОП Андрій Єрмак. — Авт.). Такого низького статусу у прем'єра не було ніколи. По суті, Шмигаль — це зараз зам Єрмака».

Колишній «слуга народу» не виключає, що Зеленський може анонсувати такі перетворення на День Незалежності України, далі ініціювати внесення змін до Конституції і просити парламент їх підтримати. Це стане підставою для перевиборів до Верховної Ради.

«Після цього Зеленський паралельно зачищає усіх опонентів, заводить на хайп до Верховної Ради „Слугу народу“ і сателітів, стає прем'єром і грає у Ердогана. Для нього це єдина можливість правити довго. Є й інший варіант — йти шляхом Лукашенка та Путіна. Але це в Україні небезпечно, поки є громадянське суспільство», — сказав Лерос і додав, що для президентського оточення «очевидно», що Зеленський хоче правити вічно.

Ексклюзивне інтерв'ю з науковим директором Фонду «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, доктором історичних наук, професором кафедри політології Києво-Могилянської академії Олексієм Гаранем «Усередині президентської вертикалі тепер ніхто не балансує вплив Єрмака на Зеленського» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента України.

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