«Медузи скаржаться»: відпочиваючі поділилися подробицями відпочинку у Кирилівці

Туристи у Кирилівці, які періодично скаржаться на навалу медуз, а також інші «неприємні» сусідства, схоже, вже почали сприймати морських жителів як даність і всіляко жартувати з цього приводу.

Так, на сторінці «Любимая Кирилловка» у соціальних мережах замість звичайного питання на тему «що там з медузами, комарами, сонечками …» з'явилося інше: «Добрий вечір, медузи! Як йдуть справи з відпочиваючими у Кирилівці?»

Під цим постом туристи щосили веселилися, розповідаючи про життя-буття медуз, а також повідомляли, де їх більше, а де й зовсім немає. Одна з туристок написала, що «познайомилася» з медузою, яку назвали «Синьоочкою».

Туристи пишуть, що медуз стало помітно менше.

Одна з коментаторок жартує, що туристи втомили не лише медуз, але й водяних бліх з сонечками.

У коментарях виклали кілька пропозицій з приводу способів приготування медуз. До речі, медуз таки їдять, що на своєму прикладі показали бердянські журналісти. Правда, вони попереджали — готувати самостійно медуз не можна, це можуть робити тільки професійні кухарі, знайомі з певними правилами.

Інші туристи пишуть, що медузи таки є. І показують «сусідів».

А один з інтернет-користувачів, який залишив коментар під цим постом, виклав відео, зняте на пляжі. Узбережжя було чистим — автор зняв лише двох медуз на пляжі.

Нагадаємо, що у перших числа серпня на навалу медуз скаржилися відпочиваючі у Бердянську. Не мало їх було і на пляжі у Коблеві після шторму.

Фото із соціальних мереж Ольги Урицької.

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