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Україна

Їхали на суд до Києва: СБУ блокувала у Харкові автобуси Нацкорпусу

11:03 6 серпня 2021
поліція

У Харкові, де у перших числах серпня СБУ повідомляла про блокування діяльності злочинного угруповання, пов'язаного з одним з народних депутатів, на що одразу відреагував представник ОТЗЖ Ілля Ківа, 5 серпня представники спецслужби заявили про «ліквідацію групи рекетирів».

«До її складу входило майже 50 осіб, серед яких були діючі правоохоронці, а також люди з бойовим досвідом», — повідомляли в СБУ .

 

Після цього у "Національному корпусі" заявили, що дії правоохоронців "носять яскраво виражений замовний характер", і що люди, до яких прийшли з обшуками, є патріотами своєї країни. Серед них - автор відомого гасла "Путін - х..ло" Сергій Величко (Чилі).

А вже вранці у п'ятницю, 6 серпня, стало відомо про блокування СБУ автобусів з представниками "Нацкорпуса", які вирушили у бік Києва для підтримки побратимів. Відео та фото у мережу виклав телеграм-канал "Труха Харків".

Фото телеграм-канала "Труха Харків".
 

 

Фото телеграм-канала "Труха Харків".

За інформацією «Павловський ньюз», справи затриманих активістів «Нацкорпуса» розглянуть у Шевченківському райсуді столиці. До будівлі суду підтягнули силовиків.

Відзначається, що співробітники спецслужби, які зупиняли автобуси у Харкові, нічого забороненого у представників організації не знайшли і транспорт продовжив рух у бік Києва.

Нагадаємо, що лідера громадського руху «Патріоти — за життя» Олега Ширяєва, затриманого у Харкові 5 липня, заарештували за підозрою в причетності до рейдерського захоплення елеватору у селі Занки Харківської області в 2018 році.

Ексклюзивний матеріал «Справу банди колишнього інструктора СБУ Сенсея: знімали тортури на відео і викладали у Telegram» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото телеграм-каналу «Труха Харків».

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