З 1 вересня пенсії будуть платити по-новому: деталі

В Україні до 1 вересня планувалося перевести пенсіонерів на отримання виплат не в поштових відділеннях, а через Ощадбанк. Пізніше було вирішено, що примусового переведення не буде, але ті, кого не влаштовує доставка пенсій поштою, можуть самостійно вибрати один з 43 банків, уповноважених на обслуговування пенсіонерів. Повний список розміщений на сайті Пенсійного фонду України. Якщо оформити документи зараз, то вже з вересня пенсія буде виплачуватися по-новому.

Для тих, хто бажає отримувати гроші не на пошті, а скористатися пенсійною програмою банку, необхідно прийти в обрану фінустанову з паспортом, ідентифікаційним кодом, пенсійним посвідченням або довідкою про призначення пенсії. У банку буде оформлена пенсійна карта (карта для соціальних виплат), на яку і будуть перераховуватися гроші від ПФУ.

У свою чергу Укрпошта обіцяє, що буде займатися доставкою пенсій щонайменше до 1 січня 2023 року. Пенсіонерам, які вже отримують виплати на пошті, ніяких додаткових документів подавати не потрібно. Якщо ж людина раніше отримувала пенсію в банку, а тепер хоче робити це через Укрпошту, слід написати заяву про переведення виплат (з зазначенням обраного відділення, серії та номера паспорта, контактних даних) і зробити копії сторінок паспорта. На копіях потрібно додатково поставити підпис, написати «Згідно оригіналу», вказати ПІБ та дату. Документи можна або подати особисто, або відправити поштою на адресу Пенсійного фонду.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, в Україні налічується понад 11 млн пенсіонерів. Понад 60% з них проживають в сільській місцевості, де доступ до банківських послуг ускладнений. На пошті свої пенсії отримують 3,4 млн пенсіонерів.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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