Росія на Донбасі і в Криму — тимчасово: Зеленський сказав, хто заважає закінчити війну

Президент Володимир Зеленський розповів, чому не вдалося виконати обіцянку закінчити війну на Донбасі. Глава держави визнав, що в питанні деокупації Донбасу все залежить від президента Росії. Про це Зеленський заявив в інтерв'ю телеканалу «Дом».

«Звичайно, я дуже цього хочу. Я все роблю для цього, але, на жаль, не все від мене залежить. Я абсолютно не приховую, і президент Російської Федерації знає мою думку. Я вважаю, що сьогодні 90% успіху в питанні повернення Донбасу, деокупації наших територій залежить від однієї людини. І точно потрібно знати, що він з цим живе. І люди на Донбасі повинні це розуміти. Вони не повинні жити ілюзіями: «Ось якби та аби…». Немає ніяких «якби та аби», — заявив Зеленський.

Зеленський вважає, що Росія і на Донбасі і в Криму тимчасово. «Росія, російська історія ще буде оплакувати кроки з приводу Криму», — упевнений він.

Жителям окупованих територій Зеленський радить визначатися зі світоглядом. Тим, хто відчуває себе росіянином, оптимально буде виїхати в Росію.

«Ті люди, які живуть на окупованій частині Донбасу і в Криму, повинні зрозуміти, визначитися… Якщо ти вважаєш: „Ми росіяни“, то велика помилка залишатися жити на Донбасі. Це ніколи не буде російська територія, ніколи. Неважливо, скільки триватиме окупація. Любиш Росію, то вже треба їхати і шукати собі місце в Росії… Донбас в окупованому вигляді нікуди рости не буде», — заявив президент.

Нагадаємо, раніше Зеленський висловлював надію на зустріч з Путіним, щоб передати тому матеріали з історії України і надихнути на нову, правильну статтю про історію двох народів. А український журналіст Роман Цимбалюк в інтерв'ю «ФАКТАМ» висловив упевненість: Путін ніколи не визнає українську незалежну державу і територіальну цілісність України. Це — головне, що Україна повинна винести з промов і статей російських політиків.

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