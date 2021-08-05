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Україна

Тарифи на газ з 1 серпня: деякі українці платитимуть менше

20:51 5 серпня 2021
газ

У серпні в Україні ряд газопостачальних компаній переглянули свої місячні тарифи. У деяких постачальників ціни на блакитне паливо вже досягли 15−16 грн за кубометр. Компанії при цьому наполегливо пропонують переходити на річний тариф, де ціна буде заморожена на середньому для серпня рівні 7,8−9 грн за кубометр. Постачальники нагадують, що ціни на газ на європейському ринку зараз на рекордно високому рівні за останні 13 років, і незабаром цю тенденцію доведеться відчути і Україні.

Поки на ринку представлені лише п'ять компаній, у яких місячний тариф більш привабливий у порівнянні з річним. Для клієнтів всіх інших газопостачальників річний тариф вигідніший. Деякі компанії відмовилися від місячних тарифних планів і пропонують лише річні договори.

Найвигідніші річні тарифи сьогодні у наступних компаній:

  • «Агросинтез трейдинг» — 7,80 грн за куб. м;
  • Уманьгазсбут — 7,89 грн за куб. м;
  • Черкасигазсбут — 7,89 грн за куб. м;
  • «Нафтогаз» — 7,96 грн за куб. м;
  • «Йе Енергія» — 7,99 грн за куб. м;
  • «Твій газзбут» — 7,99 грн за куб. м.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр заявив, що якби ціна на газ регулювалася ринком, то українцям довелося б платити по 13−15 грн за кубометр. А зниження тарифів можливе, тільки якщо Україна перестане імпортувати газ.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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