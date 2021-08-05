Процедуру техогляду автомобілів збираються фіксувати на відео: що відомо

Багато ЗМІ повідомили про те, що МВС має намір повернути обов'язковий техогляд для приватних транспортних засобів і для реалізації цього наміру нібито вже підготовлено урядовий проєкт. Ми уважно вивчили цей документ і хочемо заспокоїти власників приватних авто: про них там ні слова.

«Відеозапис буде мати юридичну силу для вирішення конфліктних ситуацій»

Міністерство внутрішніх справ на своєму офіційному сайті опублікувало проєкт постанови про внесення змін до порядку проведення технічного контролю транспортних засобів. Як роз'яснюють автори ініціативи, їх метою було спрощення механізму взаємодії власників автомобілів з держорганами, які здійснюють обов'язковий технічний контроль, і оптимізація процедури ведення загальнодержавної бази даних про результати такого контролю. Крім того, проєкт передбачає введення відеофіксації процесу техогляду.

На додаток до передбаченої на сьогодні фотофіксації ТО пропонується також вести відеофіксацію протягом усього часу проведення перевірки. СТО, які займаються цим видом діяльності, зобов'язані зберігати всі документи та матеріали фотофіксації проведення техогляду протягом трьох років, а відеофіксації — протягом дії протоколу про проведення ТО (від шести місяців до двох років, в залежності від типу транспорту).

Крім того, документ передбачає, що результати проведення обов'язкового техконтролю виконавець повинен вносити в загальнодержавну базу даних. Ці дані формуються у вигляді електронного документа, засвідченого електронним підписом. Завдяки чому навіть через певний термін можна буде встановити особу, що внесла завідомо неправдиву інформацію, і притягнути її до відповідальності.

На кожний транспортний засіб, що пройшов ТО і визнаний технічно справним, складається протокол перевірки його стану, який видається водієві.

Тобто згаданий документ не розширює перелік транспортних засобів, які зобов'язані проходити техогляд, і не робить його обов'язковим для приватних автомобілів, чим лякали деякі ЗМІ.

Підтвердив це і перший заступник начальника Головного сервісного центру (ГСЦ) МВС України Юрій Смольянінов: «У списку транспортних засобів, що підлягають ОТК (обов'язковий технічний контроль), залишаються вантажні автомобілі та засоби вантажністю понад 3,5 тонни, транспортні засоби, що належать юридичним особам, автобуси і мікроавтобуси для перевезення пасажирів. Вони завжди проходили техконтроль. Так буде і надалі».

Чиновник також роз'яснив, що запропоновані зміни потрібні для вирішення конфліктних ситуацій, які іноді виникають між контролюючою організацією та власниками транспортних засобів. Відеофіксація процесу перевірки дозволить довести, що техконтроль відповідав регламенту, а його результати відповідають об'єктивному технічного стану транспорту. «Ми просто хочемо дати право суб'єктам ОТК фіксувати процес перевірки на відеокамеру і потім використовувати відеозапис, який буде мати юридичну силу, для вирішення спірних ситуацій», — підкреслив він.

Вантажівки та автобуси хочуть обладнати спецприладами, що дозволяють контролювати режими їзди

Проект постанови виставлений для публічного ознайомлення на офіційному сайті МВС, і всі зацікавлені мають можливість до 14 серпня надіслати свої зауваження і пропозиції з приводу документа на поштову адресу: вул. Лук'янівська, 62, м Київ, 04071, або ж на електронну пошту: [email protected]с.gov.ua.

Нагадаємо, що обов'язковий техогляд для приватних транспортних засобів був скасований рівно десять років тому, в липні 2011 року. Замість нього для комерційних авто ввели обов'язковий технічний контроль, а власників приватного транспорту зобов'язали самостійно утримувати його в справному стані. Одна з головних причин скасування техогляду — перетворення цієї процедури в масштабну корупційну годівницю, коли технічний контроль обернувся банальною купівлею заповітного талончика ТО.

Зі скасуванням техогляду колапсу на дорогах не відбулося. Хоча б тому, що водії більше за інших зацікавлені у справності своєї машини. А несправності в автомобілях далеко не найпоширеніша причина ДТП на дорогах України.

Втім, з того часу як країна взяла курс на євроінтеграцію, наші законодавці стали активно мусувати тему повернення техогляду, адже в Європі транспорт не допускається до експлуатації без проходження цієї процедури. Обґрунтовують повернення ТО нібито вимогами Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, які передбачають удосконалення механізмів державного регулювання в сфері безпеки експлуатації транспортних засобів.

Оскільки основний корупційний негатив з техоглядом був безпосередньо пов'язаний з МВС, тепер цю процедуру збирається взяти під свій контроль Мінінфраструктури. Одна з найбільш «свіжих» ініціатив транспортного відомства на цю тему — законопроєкт, яким пропонується ввести техогляд для приватної техніки, а також перевірки на дорогах комерційної, причому як вітчизняної, так і закордонної. Крім цього, водіїв-професіоналів хочуть зобов'язати отримувати додаткові документи, що підтверджують їх кваліфікацію, а вантажівки і автобуси — обладнати спецприладами, що дозволяють контролювати режими їзди і обмежувати швидкість руху. Законопроєктом встановлено і чіткі терміни введення обов'язкового техогляду для приватних авто — з січня 2022 року.

Цей документ був підготовлений Мінінфраструктури ще на початку 2020 року, але поки у Верховну Раду не подавався. Хоча заявлений в ньому крайній термін все ближче.

Оскільки синоптики прогнозують дуже спекотний серпень, «ФАКТИ» також хочуть нагадати про ключові тонкощі літньої експлуатації автомобілів, які зроблять поїздки безпечними і вбережуть особистий транспорт від згубної спеки.

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