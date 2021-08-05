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Україна

Порушення слуху, проблеми із ШКТ, гангрена: в МОЗ розповіли, чим небезпечний штам «Дельта»

17:29 5 серпня 2021
хвороба

В Україні знову зростає число хворих COVID-19 і різко збільшилася кількість тих, що заразився штамом «Дельта». У зв'язку з цим МОЗ опублікував пам'ятку, як розпізнати небезпечний «індійський» різновид коронавірусу.

Раніше стало відомо, що при інфікуванні «Дельтою» можуть не зникати ні нюх, ні смак. У деяких випадках хвороба може навіть протікати без кашлю. Запідозрити коронавірус «Дельта» можна за такими симптомами:

  • підвищена температура, лихоманка;
  • головний біль,
  • нежить;
  • біль в горлі.

При тяжкому перебігу хвороби можуть спостерігатися:

  • проблеми зі слухом;
  • розлад в роботі шлунково-кишкового тракту;
  • посилене тромбоутворення (підтверджується аналізом крові);
  • некротичні процеси в тканинах через порушення нормального кровотоку, гангрена.

Підтвердити, що у хворого саме «Дельта"-штамм, можна спеціальними тест-системами. В Україні їх обмежена кількість. Лабораторії, здатні діагностувати «Дельту», в більшості своїй знаходяться в Києві.

Крім важкого протікання хвороби, «Дельта» небезпечна ще й підвищеною заразністю. Хвора людина інтенсивніше виділяє вірус у зовнішнє середовище, заражаючи тих, кто поруч.

Нагадаємо, «ФАКТИ» зібрали все відоме лікарям про коронавірус «Дельта». Про це в матеріалі «Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавірус „Дельта“, який прийшов в Україну».

фото https://ua.depositphotos.com/

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