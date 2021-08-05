26.86 / 27.05 31.70 / 32.03
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Кримське питання: Україна заарештувала 13 літаків російської компанії

16:54 5 серпня 2021
літак

В Україні за клопотанням прокуратури АР Крим та Севастополя суд наклав арешт на чергові літаки російського перевізника, які здійснювали рейси на територію тимчасово окупованого півострова.

Як повідомляють у прокуратурі, арешт накладено на 13 повітряних суден.

«У період з 2019 року й донині, у порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному веб-сайті здійснюється безпосередній продаж квитків в / з окупованого півострова», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі АРК і Севастополя підкреслюють, що здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на тимчасово окуповану територію Криму розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України. А це тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

Відзначається, що на даний момент не менше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів. У рамках даного кримінального провадження було накладено арешт на 211 повітряних суден.

Нагадаємо, що раніше Україна стягнула з авіакомпанії Об'єднаних Арабських Еміратів близько 3 млн 720 тис. грн за польоти над окупованим Сімферопольським районом. При цьому авіаперевізник не оплачував встановлені аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України.

Фото з сайту прокуратури АРК та Севастополя.

100

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Можуть грохнути в будь-який момент: доктор Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Можуть грохнути в будь-який момент: лікар Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.