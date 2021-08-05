Кримське питання: Україна заарештувала 13 літаків російської компанії

В Україні за клопотанням прокуратури АР Крим та Севастополя суд наклав арешт на чергові літаки російського перевізника, які здійснювали рейси на територію тимчасово окупованого півострова.

Як повідомляють у прокуратурі, арешт накладено на 13 повітряних суден.

«У період з 2019 року й донині, у порушення норм міжнародного та українського законодавства, авіаперевізником незаконно використовуються 13 пасажирських літаків марки Airbus для переправлення осіб через державний кордон України, а на його офіційному веб-сайті здійснюється безпосередній продаж квитків в / з окупованого півострова», — йдеться у повідомленні.

У прокуратурі АРК і Севастополя підкреслюють, що здійснення перельотів іноземними (переважно російськими) авіакомпаніями на тимчасово окуповану територію Криму розглядається Україною як порушення норм міжнародного права, дії, що підривають суверенітет України, а також як порушення законодавства України. А це тягне за собою кримінальну відповідальність авіаперевізників, операторів та капітанів повітряних суден.

Відзначається, що на даний момент не менше 37 російських авіакомпаній здійснюють регулярні авіаперевезення на окупований півострів. У рамках даного кримінального провадження було накладено арешт на 211 повітряних суден.

Нагадаємо, що раніше Україна стягнула з авіакомпанії Об'єднаних Арабських Еміратів близько 3 млн 720 тис. грн за польоти над окупованим Сімферопольським районом. При цьому авіаперевізник не оплачував встановлені аеронавігаційні збори за користування повітряним простором України.

Фото з сайту прокуратури АРК та Севастополя.

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