Поширюється набагато швидше: названо кількість хворих штамом коронавірусу «Дельта»

За останні кілька тижнів число хворих коронавірусом «Дельта» в Україні виросло у вісім разів. Якщо в липні йшлося про 17 заражених, то зараз офіційно підтверджені 143 випадки. Такі дані озвучив в ефірі Українського радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

За словами Кузіна, найбільший приріст інфікованих «Дельтою» реєструють у Волинській, Одеській, Тернопільській області, в Чернівцях і Києві. «Штам потрапив на територію України і поширюється», — констатував заступник міністра.

Говорячи про особливості «Дельти», головний санітарний лікар визнав, що новий штам, дійсно, більш агресивний. «Він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від „Дельти“. Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве», — пояснив заступник міністра.

Нагадаємо, першими українцями, що заразилися штамом «Дельта», стали особи, які приїхали з Росії, і їхні родичі. Пізніше небезпечний різновид коронавируса підтвердили у двох британських громадян, які відвідали Україну.

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