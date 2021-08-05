26.86 / 27.06 31.71 / 32.03
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Поширюється набагато швидше: названо кількість хворих штамом коронавірусу «Дельта»

15:20 5 серпня 2021
лікарня

За останні кілька тижнів число хворих коронавірусом «Дельта» в Україні виросло у вісім разів. Якщо в липні йшлося про 17 заражених, то зараз офіційно підтверджені 143 випадки. Такі дані озвучив в ефірі Українського радіо заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузин.

За словами Кузіна, найбільший приріст інфікованих «Дельтою» реєструють у Волинській, Одеській, Тернопільській області, в Чернівцях і Києві. «Штам потрапив на територію України і поширюється», — констатував заступник міністра.

Говорячи про особливості «Дельти», головний санітарний лікар визнав, що новий штам, дійсно, більш агресивний. «Він поширюється швидше, ніж звичайний вірус. Також він частіше призводить до госпіталізації. Але є і позитивні моменти: вакцинація захищає від „Дельти“. Є поодинокі повідомлення про зниження ефективності вакцини, але це зниження не є суттєве», — пояснив заступник міністра.

Читайте також: Нагадує застуду і дуже заразний: все, що потрібно знати про коронавіруси «Дельта», який прийшов в Україну

Нагадаємо, першими українцями, що заразилися штамом «Дельта», стали особи, які приїхали з Росії, і їхні родичі. Пізніше небезпечний різновид коронавируса підтвердили у двох британських громадян, які відвідали Україну.

Фото https://ua.depositphotos.com/

122

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Можуть грохнути в будь-який момент: доктор Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Можуть грохнути в будь-який момент: лікар Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.