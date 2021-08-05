Ситуація погіршується: стало відомо, чому взимку українцям доведеться замерзати в своїх квартирах

Запасів вугілля на складах теплоелектростанцій України значно менше, ніж в 2020 році, що може, незважаючи на підвищення тарифів, привести до проблем в опалювальний сезон, повідомляє УНІАН.

Запаси вугілля складають 803 тисячі тонн — в 3,2 рази менше, ніж в аналогічний період 2020 року. Якщо запаси не будуть поповнені, то виникне загроза стабільного проходження опалювального сезону.

За даними Міністерства енергетики, станом на 4 серпня запаси антрацитового вугілля на 25% менше, ніж в минулому році, а вугілля газової марки — в 3,9 рази менше.

В середині липня через брак палива вже були відключені 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а Національна комісія, котра здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), оштрафувала на 6 млн грн найбільших українських виробників теплової енергії через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020−2021 років.

Але секретар РНБО Олексій Данилов закликав не турбуватися з приводу масової зупинки теплових енергоблоків.

Нагадаємо, в Україні може знову подорожчати опалення.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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