26.86 / 27.06 31.71 / 32.03
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Ситуація погіршується: стало відомо, чому взимку українцям доведеться замерзати в своїх квартирах

14:55 5 серпня 2021
Батарея

Запасів вугілля на складах теплоелектростанцій України значно менше, ніж в 2020 році, що може, незважаючи на підвищення тарифів, привести до проблем в опалювальний сезон, повідомляє УНІАН.

Запаси вугілля складають 803 тисячі тонн — в 3,2 рази менше, ніж в аналогічний період 2020 року. Якщо запаси не будуть поповнені, то виникне загроза стабільного проходження опалювального сезону.

За даними Міністерства енергетики, станом на 4 серпня запаси антрацитового вугілля на 25% менше, ніж в минулому році, а вугілля газової марки — в 3,9 рази менше.

В середині липня через брак палива вже були відключені 14 енергоблоків на ТЕЦ і ТЕС, а Національна комісія, котра здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКУ), оштрафувала на 6 млн грн найбільших українських виробників теплової енергії через низькі запаси вугілля в зимовий період 2020−2021 років.

Але секретар РНБО Олексій Данилов закликав не турбуватися з приводу масової зупинки теплових енергоблоків.

Нагадаємо, в Україні може знову подорожчати опалення.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

250

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Анжеліка Терлюга

Українська красуня-каратистка Анжеліка Терлюга стала віце-чемпіонкою Олімпійських ігор

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.