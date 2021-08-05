Підозрюваний у вбивстві активістки Катерини Гандзюк Олексій Левін (на фото) заявив про тиск та тортури для дачі обвинувальних свідчень проти ще одного підозрюваного — Владислава Мангера. З цієї ж причини, за його словами, блокувався його допит. Про це він розповів журналістам перед початком судового засідання 4 серпня в Києві, пишуть «Українські новини».

«Мене постійно катують для того, щоб я давав свідчення на Мангера (показання про нібито його вину. — Авт.). Я готовий давати чесні свідчення, я сам про це просив. Я готовий відповідати на запитання суду та прокурора», — сказав Левін, при цьому зазначивши, що категорично не згоден відповідати на питання потерпілої сторони.

За його словами, йому стало відомо, що під угодою зі слідством свої підписи поставили не тільки люди, що облили загиблу кислотою, але й адвокат Закревська та батько Гандзюк.

«А ця ж адвокатка кілька засідань тому переконувала суд, що кислотою обливали, заздалегідь знаючи, що вона помре. І стаття повинна бути про умисне вбивство. Але ці люди поставили свої підписи під угодою, за якою виконавці отримали 3−5 років. Це зрада, це маніпуляція», — заявив Левін.

Присутній на засіданні колишній очільник Херсонської обласної ради Владислав Мангер заявив про зацікавлені сили в Україні, які не хочуть, щоб істину у справі Гандзюк було встановлено.

«Чому блокується допит Левіна — це питання до прокуратури. Напевно, хтось в цій країні боїться дізнатися правду», — сказав він.

Як повідомляли «ФАКТИ», херсонська активістка Катерина Гандзюк зазнала нападу 31 липня 2018 року — жінці плеснули в обличчя концентрованою кислотою. Вона отримала опіки 30% тіла. Після першої допомоги в медустанові Херсона постраждалу перевели до опікового центру у Києві. Гандзюк померла 4 листопада 2018 року, через три місяці після нападу. Як повідомило слідство, замовниками є Владислав Мангер, Євген Ріщук, Андрій Гордєєв. Реальні терміни отримали один посередник та чотири виконавці. Ще один посередник отримав умовний вирок.

Фото у заголовку: Gramofona.com

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