26.86 / 27.06 31.71 / 32.03
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

14:10 5 серпня 2021
Крокодил

Кирилівка, на пляжі якої знову потонув відпочиваючий, продовжує підносити туристам неприємні сюрпризи. Так, в прибережних водах знову з'явилися численні медузи, повідомляє ТСН.

«Їх дуже багато, нам навіть не вдалося скупатися. Вода дуже щипає тіло. У морі плавають шматочки медуз отруйних. Також я помітила морських бліх», — заявила одна з відпочиваючих. А на глибині, за її словами, взагалі «кисіль з медуз». Ці слова підтверджує багато користувачів мережі.

А на Арабатській стрілці з'явився зовсім вже несподіваний «гість» — півтораметровий крокодил, повідомляє Укрінформ.

«Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру», — заявив начальника відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Херсонській області Байдаров.

Правоохоронці виявили крокодила в зазначеному місці — тепер його будуть ловити.

Нагадаємо, в Кирилівці гідроскутер врізався в надувний «банан» — є постраждалі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

1068

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Віктор Романенко

«Отримав вже понад 100 тисяч»: історія про те, як домогтися в суді підвищення пенсії

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.