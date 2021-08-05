Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Кирилівка, на пляжі якої знову потонув відпочиваючий, продовжує підносити туристам неприємні сюрпризи. Так, в прибережних водах знову з'явилися численні медузи, повідомляє ТСН.

«Їх дуже багато, нам навіть не вдалося скупатися. Вода дуже щипає тіло. У морі плавають шматочки медуз отруйних. Також я помітила морських бліх», — заявила одна з відпочиваючих. А на глибині, за її словами, взагалі «кисіль з медуз». Ці слова підтверджує багато користувачів мережі.

А на Арабатській стрілці з'явився зовсім вже несподіваний «гість» — півтораметровий крокодил, повідомляє Укрінформ.

«Надійшла інформація від місцевих органів влади про те, що двоє відпочивальників повідомили, що вони бачили крокодила у водоймі, яка утворилася на місці колишнього піщаного кар’єру», — заявив начальника відділу комунікації ГУ Нацполіціі в Херсонській області Байдаров.

Правоохоронці виявили крокодила в зазначеному місці — тепер його будуть ловити.

Нагадаємо, в Кирилівці гідроскутер врізався в надувний «банан» — є постраждалі.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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