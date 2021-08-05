Снаряд потрапив просто у квартиру: на Донбасі бойовики обстріляли багатоповерхівку, є поранений

5 серпня у командуванні Об'єднаними силами повідомляли, що станом на ранок четверга російсько-окупаційні війська один раз порушували режим тиші.

А невдовзі у МВС заявили, що ранком під вогонь окупантів потрапив багатоповерховий житловий будинок у Красногорівці — один зі снарядів влучив просто у квартиру місцевого жителя.

«Поранений місцевий житель 1965 року народження. Наразі потерпілий знаходиться у лікарні. За фактом відкрито кримінальне провадження», — відзначили у міністерстві і додали: «Це не перший випадок, коли росіяни прицільно обстрілюють мирне прифронтове містечко, звільнене від окупації. Війна триває…»

Нагадаємо, що цієї зими на Луганщині загинув літній чоловік — мешканець хутора Вільний. На подвір'ї його будинку вибухнула міна, випущена бойовиками. Медики кілька годин намагалися його врятувати, однак поранений помер у лікарні.

Фото зі сторінки МВС України у соціальних мережах.

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