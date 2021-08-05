Зеленський запропонував жителям Донбасу, які вважають себе росіянами, їхати у РФ

Президент Володимир Зеленський, який днями доручив СБУ і МВС захистити громадян Білорусі, які втекли до нашої країни, кажучи про українців на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей, а також у Криму, заявив, що вони повинні визначити для себе, що для них Україна — Батьківщина або ж вони тут гості.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу «Дім», яке вийде у ефір о 19:00 у четвер, 5 квітня.

Відзначивши, що ніхто нікого не збирається кудись виганяти, Зеленський додав, що було б помилковим залишатися на тимчасово окупованих територіях, якщо людина вважає себе росіянином, і думає, що ця земля — російська.

«Без України цивілізації на цій території не буде», — сказав президент.

Тим, хто як і раніше, вважає Україну Батьківщиною, відчуває себе українцем, поважає національну мову і державні символи, потрібно почекати, поки територію не деокупують.

Ексклюзивний матеріал про відносини з Росією і те, чого в Україні намагається домогтися Кремль «Роман Цимбалюк: «Кремлівська пропаганда вселяє людям, що у відносинах з Україною Росія — постраждала сторона» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото Офісу президента України.

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