Хто має право виходити на пенсію в 50 років: рішення Верховного Суду

Вихід на пенсію на пільгових підставах — складене питання. Адже в Україні не рідкість, коли норми законів суперечать одна одній. Приміром, одним законом передбачено, що людина, яка працювала на шкідливому виробництві, має виходити на пенсію в 50 років , але є інший, яким пенсійний вік збільшено до 55 років. Постає питання: якому з нормативно-правових актів довіряти? Розставити всі крапки над «і» в цьому питанні допоможе нещодавно винесене рішення Верховного Суду. Чи допоможе дане рішення людям, які опинились в аналогічній ситуації, та як розібратись в складних юридичних колізіях, розповідає «ФАКТАМ» доцент Інституту права КНУ імені Тараса Шевченка Юрій Носік

Суть справи

До Верховного Суду звернулась жінка, якій в Управлінні Пенсійного фонду України в Попаснянському районі, що на Луганщині, відмовили у призначенні пенсії на пільгових умовах. Позивачка майже все життя робила на підприємствах зі шкідливими умовами праці, зокрема шахтах. За власними підрахунками, які опирались на чинні закони, вона повинна була вийти на заслужений відпочинок у 50 років, саме з цього віку їй мали б почати виплачувати пенсію. Щоправда, в Пенсійному фонді вважали, що для призначення такої пенсії жінка ще мала попрацювати 5 років до досягнення 55 років.

У своїй позовній заяві жінка наводила таке обґрунтування: на момент звернення за призначенням пенсії 12 серпня 2020 року вона досягла віку 50 років та мала загальний страховий стаж понад 31 рік. З яких понад 20 років 11 місяців — стаж на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці. А зайнятість на цих роботах дає право на пенсію за віком на пільгових умовах.

Водночас позивачка зазначала, що, починаючи з 23 січня 2020 року в Україні існують два закони, які одночасно регламентують правила призначення таких пенсій, а саме: пункт «б» статті 13 закону «Про пенсійне забезпечення» в редакції, чинній до внесення змін Законом України (зі змінами, внесеними зокрема 02 березня 2015 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення») та пункт 2 частини другої статті 114 закону «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» (зі змінами, внесеними 03 жовтня 2017 року законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій»).

У Верховному Суді її справу розглядали як зразкову, оскільки йшлось не стільки про індивідуальне питання цієї жінки, а про те, який закон застосовувати.

Корисна справа

Роз'яснюючи деталі справи, Юрій Носік зауважує, що підвищення пенсійного віку з 50 до 55 років для призначення пенсії на пільгових умовах працівникам, зайнятим повний робочий день на роботах зі шкідливими і важкими умовами праці, яке відбулось внаслідок ухвалення закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення» від 02 березня 2015 року, Конституційний Суд України визнав таким, що не відповідає Конституції.

«Водночас закон від 03 жовтня 2017 року „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій“, що містить ідентичні правові норми щодо збільшення пенсійного віку, на предмет конституційності не перевірявся. Відповідно, він зберігав чинність. Це і стало правовою підставою для відмови у призначенні пенсії на пільгових умовах позивачці, яка на момент звернення досягла віку 50, а не 55 років», — додає Юрій Носік.

Верховний Суд, вирішуючи справу за позовом позивачки до органів Пенсійного фонду, дійшов висновку, що правові норми про вищий пенсійний вік, запроваджені законом від 03 жовтня 2017 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», хоч і є формально чинними, застосуванню не підлягають, оскільки є ідентичними тим, які Конституційний Суд України визнав неконституційними. Відтак, позивачка має право на призначення пенсії на пільгових умовах за віком по досягненню 50 років.

«ВСУ прийняв рішення, виходячи з конституційних принципів верховенства права, правову визначеність, посилаючись на практику Європейського суду з прав людини, мотивувальну частину рішення Конституційного суду», — зазначає Юрій Носік.

Таким чином суд не змінив положення людей, які все життя працювали на шкідливому виробництві та розраховували на призначення пенсії в 50 років.

Резюмуючи, адвокат пояснює, що суд став на бік позивачки і не застосував закони, на які посилався ПФУ. Чиновники надали формальну відповідь — ось закон, яким піднято пенсійний вік, і ми його дотримуємось. Тобто людина має ще відпрацювати 5 років, аби їй призначили пільгову пенсію. А суд, розглянувши справу в комплексі, зазначив, що закон застосуванню не підлягає стосовно тих осіб, у кого вже ці вимоги виконані.

Оскільки ця справа є зразковою, тож суди зобов'язані її застосовувати у своїй роботі. Таким чином особам, які опинились у подібній ситуації і вирішили доводити своє право в судах, у позовах потрібно посилатись на дане рішення Верховного Суду задля того, щоб виграти справу.

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