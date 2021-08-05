На наступний день після того, як Кабмін відправив у відставку заступника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, стало відомо, що може звільниться й місце очільника столичного управління Нацполіціі.

Як повідомляє «Цензор.нет», заяву про відставку написав керівник ГУНП у Києві Андрій Крищенко, який займав цю посаду з грудня 2015 року.

До речі, на сторінці Андрія Крищенка у соціальних мережах на даний момент немає жодних повідомлень з цього приводу — кілька годин тому з'явилася лише його фотографія з притиснутою до грудей рукою (заголовна).

Нагадаємо, що останній місяць був багатим на кадрові ротації. Так, в Україні були призначені нові Главком ВСУ, яким став Валерій Залужний, командувач ООС — Валерій Пвлюк, начальник Генштабу ЗСУ — Сергій Шаптала .

До цього заяву про відставку писав міністр внутрішніх справ Ансен Аваков, з чим погодилася і Верховна Рада.

Фото Андрія Крищенка із соціальних мереж.

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