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Бив руками та ногами, імітував розстріл: офіцеру Путіна оголошено підозру у тортурах полонених бійців ВСУ на Донбасі

11:54 5 серпня 2021
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В Україні, де СБУ передала до суду справу одного з ватажків бойовиків «ДНР» Ігоря Безлера, який очолив НЗФ у Горлівці, про підозру у порушенні законів та звичаїв війни повідомлено кадровому військовому Збройних сил Російської Федерації.

Як повідомляють в Офісі Генерального прокурора, росіянин, будучи кадровим офіцером розвідувального органу ЗС РФ, з липня до серпня 2014 року опікувався в'язницями, облаштованими бойовиками «ДНР» у Сніжному, що на Донеччині.

«Він особисто жорстоко поводився з військовослужбовцями ЗСУ, які були захоплені у полон в ході бойових дій. Підозрюваний застосовував тортури шляхом нанесення ударів руками та ногами, а також здійснював імітації позасудові розстріли полонених з метою їхньої деморалізації та отримання відомостей військового характеру», — йдеться у повідомленні.

Ексклюзивне інтерв'ю з українським розвідником Іваном Дєєвим, який провів в полоні у бойовиків близько трьох років і розповів про тортури «Підключали дроти до очей, зубів, геніталій, на морозі голого обливали водою»: розвідник про тортури бойовиків «ЛНР», читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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