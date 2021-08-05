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Україна

Стала відома причина смерті Євгена Марчука

11:31 5 серпня 2021
Марчук і Івшина

Перший голова Служби безпеки України і відомий український політичний діяч Євген Марчук, про смерть якого у четвер, 5 серпня, повідомила його дружина Лариса Івшина, хворів коронавірусом.

Як повідомили в СБУ, коронавірусна хвороба загострила захворювання 80-річного Євгена Кириловича і спровокувала гостру серцево-легеневу недостатність.

Євген Марчук працював секретарем РНБО, прем'єр-міністром і міністром оборони, обирався народним депутатом кількох скликань. З травня 2015 року до травня 2019 року він був у Тристоронньої контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Вже після того, як його участь у роботі ТКГ завершилося, Євген Кирилович дав велике ексклюзивне інтерв'ю «ФАКТАМ», чотири частини якого можна прочитати у нас на сайті (в російськомовній версії).

Перша частина «Росії вдалося наблизити Україну до прямих перемовин з ОРДЛО».

Друга частина «У наших відносинах з Росією допускаю все, навіть велику війну».

Третя частина «Ставлення вищих ешелонів влади до проросійських сил в Україні дуже серйозно занижене».

Четверта частина «Спрогнозувати дії Росії неможливо з точки зору здорового глузду».

Фото зі сторінки Лариси Івшиної у соціальних мережах.

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