Понад шість мільйонів: названо число щеплених від COVID-19 українців
В Україні, де за станом на ранок четверга, 5 серпня, вперше за останній час зафіксували понад тисячу нових хворих ковідом, зробили понад 6 мільйонів щеплень проти ковіду.
Як повідомляють у МОЗ, за 4 серпня вакцинували 159 121 особу: одну дозу отримали 95 690 громадян, повністю імунізований 63 431 українець.
З початку кампанії зі щеплення вакцинацію завершили 2 215 230 громадян, одну дозу отримали 3 855 093 українців. Всього проведено 6 070 323 вакцинації.
«Ковідна» статистика, згідно з даними РНБО, за 4 серпня наступна.
У МОЗ зазначають, що у деяких областях України, усі регіони якої як і раніше знаходяться у «зеленій» карантинній зоні, перевищені показники з госпіталізації. Найбільше зростання за останній час демонструє Тернопільщина.
Нагадаємо, що з 5 серпня Україна посилила правила перетину держкордону українцями та іноземцями. Особливо це стосується тих, хто їде з Росії та Індії.
Фото: https://ua.depositphotos.com.19
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter