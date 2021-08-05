Україна посилила правила в'їзду: що змінилося для громадян країни та іноземців

З четверга, 5 серпня, в Україні набули чинності більш жорсткі правила перетину кордону як українцями, так і іноземними громадянами. Причина — протидія поширенню коронавірусу.

Про нові правила, зокрема, інформують у аеропорту «Бориспіль», де адміністрація нагадує, що для перетину українського кордону іноземці або особи без громадянства, як і раніше, повинні пред'явити страховий поліс і один з трьох документів: негативний ПЛР-тест або експрес-тест, зроблені не більше, ніж за 72 години до в'їзду, або довідка про повну вакцинацію вакцинами, включеними ВООЗ до переліку дозволених для використання у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, що російський «Супутник» до цього переліку не входить.

Відносно нових правил, то з 5 серпня для іноземців обов'язковою буде самоізоляція протягом 10 днів (крім дітей до 12 років та інших категорій іноземців, визначених постановою уряду).

Самоізоляція починається через 72 години після прибуття в Україну. Іноземець повинен встановити додаток «Вдома». Його самоізоляція не почнеться або припиниться у разі отримання негативного тесту (ПЛР або експрес). При відмові або неможливості встановити додаток «Вдома» іноземцю не дозволять в'їзд на територію України.

Карантинні заходи не поширюються на громадян інших держав, якщо у них є страховий поліс та документ, що підтверджує повну вакцинацію.

Українці, які повертаються на батьківщину, також повинні пройти 10-ти денну самоізоляцію. Вона не потрібна повністю вакцинованим громадянам або ж тим, у кого є документ, що підтверджує отримання однієї дози вакцини.

На карантин не відправлятимуть дітей і підлітків до 18 років, а також тих українців, які виїхали за кордон до 4 серпня.

Самоізоляція починається через 72 години після перетину кордону. Вона не потрібна або припиняється у разі отримання негативного результату тестування на COVID (методом ПЛР або експрес-тестуванням), крім осіб, які прибули з Росії або Індії.

Для всіх невакцинованих осіб, які прибули з Росії або Індії і перебували на території цих держав більше 7 днів протягом останніх двох тижнів, незалежно від громадянства встановлюється обов'язкова 14-денна самоізоляція без права її дострокового завершення. Термін самоізоляції починається з моменту перетину кордону і не підлягає припиненню ні за яких умов.

Нагадаємо, що днями очільник комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Михайло Радуцький заявив, що тих українців, хто не зробить щеплення проти ковіду, можуть чекати обмеження, у тому числі, пов'язані з професійною діяльністю.

Фото з сайту ДПСУ.

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