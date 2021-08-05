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Україна

На Донбасі поранений український військовий, боевики вісім разів за добу порушили режим «тиші»

9:25 5 серпня 2021
боєць ВСУ

На Донбасі бойовики, які раніше прицільно обстріляли позиції підрозділів ООС з важкої артилерії, за минулу добу, 4 серпня, вісім разів порушували режим припинення вогню.

«В результаті обстрілу один військовослужбовець отримав бойове травмування. Воїн знаходиться у лікувальному закладі. Стан здоров'я — задовільний», — повідомили в командуванні операцією Об'єднаних сил.

За минулу добу російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських військових із станкових протитанкових гранатометів, артилерійських систем калібру 122 мм, великокаліберних кулеметів, мінометів та стрілецької зброї.

А в Луганській області був зафіксований політ БПЛА типу «Орлан-10», який перетинав лінію розмежування.

У командуванні ООС відзначили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на ранок четверга, 5 серпня, бойовики відкривали вогонь в районі Авдєєвки, застосувавши протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети.

Раніше українська розвідка встановила, що в районі лінії зіткнення російсько-окупаційні війська створюють укріплення, маскують вогневі позиції, що з'явилися, встановлюють нові мінно-вибухові загородження — у хід йдуть протипіхотні міни та саморобні вибухові пристрої. Також у супротивника зафіксовано значну кількість протитанкових ракетних комплексів.

Фото зі сторінки командування ООС у соціальних мережах.

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