Помер колишній прем'єр-міністр України та перший голова СБУ Євген Марчук: названа причина смерті

Помер перший голова Служби безпеки України після здобуття незалежності, а також колишній глава уряду країни в 1995—1996 рр. Євген Марчук. Про це повідомила в Facebook його вдова Лариса Івшина.

«Чорний день. Помер Євген Кирилович. Зупинилося серце», — коротко написала вона.

Євген Кирилович Марчук (народився 28 січня 1941 року, Долинівка, Гайворонський район, Одеська (нині Кіровоградська область), УРСР, СРСР) — український державний діяч, 4-й прем'єр-міністр України (керував урядом 6 березня 1995 року (до 8 червня 1995 року — виконуючий обов'язки прем'єр-міністра) — 27 травня 1996 року), генерал армії України, кандидат юридичних наук.

З 21 листопада 2018 року був уповноважений представляти Україну в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях, 19 травня 2019 року звільнений від виконання обов'язків.

Нагадаємо, в цьому році помер один із засновників Народного Руху Володимир Яворівський.

Фото: скріншот

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