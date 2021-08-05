26.83 / 27.06 31.70 / 32.06
Київ: +20
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Закопують сміття в пісок прямо на пляжі: туристи скаржаться на «відпочинок» в Одесі

8:17 5 серпня 2021
Пляж

Туристи, котрі розраховують на комфортний відпочинок в Одесі, змушені зіткнутися з суворою реальністю: біля моря їх зустрічає велика кількість сміття. Про це пише «Обозреватель».

За словами курортників, муніципальний пляж в Аркадії заповнений відпочиваючими, і сміття на березі та у воді не заважає їм відпочивати. Крім того, хтось намагався позбутися сміття, закопуючи його в пісок прямо на пляжі.

Про це тревел-блогери розповіли на своєму Youtube-каналі.

Ще один неприємний момент: пластикові труби плавають прямо в море, а після сильної зливи тут ніхто не прибирав.

«Тут ось обрізки труби валяються в море. Просто якийсь жах! Невже це не можна було прибрати?! Просто як лежало, так і продовжує лежати… Ось ще й скло бите, а тут сміття вирішили просто закопати в пісок… Мені здається, тут ніхто не прибирав після злив. Сюди, друзі, я не рекомендую ходити», — коментують ситуацію туристи.

Нагадаємо, на популярному українському курорті старий громадський туалет здали в двадцятирічну оренду за неймовірною ціною.

Фото: https://ua.depositphotos.com

126

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Земельна ділянка

Українці можуть втратити своє право на землю: що відбувається

Можуть грохнути в будь-який момент: доктор Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Можуть грохнути в будь-який момент: лікар Комаровський заявив про потенційну загрозу для свого життя

Справжнім батьком Марії Голубкіної виявився Олексій Баталов,&nbsp;— ЗМІ

Справжнім батьком Марії Голубкіної виявився не Андрій Миронов, а Олексій Баталов, — ЗМІ

Євген Марчук

Помер колишній прем'єр-міністр України та перший голова СБУ Євген Марчук: названа причина смерті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.